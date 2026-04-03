03 апреля 2026 20:03 «Мы не встречаемся, мы женимся!» Клава Кока и Дима Масленников рассекретили роман 0 0 0 Фото: Соцсети Знаменитости

На днях певица Клава Кока рассекретила романтические отношения с российским блогером Димой Масленниковым. Сделала она это необычно: на обложке ее нового альбома «Как я люблю тебя» были совместные фотографии с инфлюенсером. Позднее пара и вовсе объявила о помолвке. Однако для некоторых поклонников артистки этот роман не стал неожиданностью. Как и когда зарождались отношения пары, почему они их скрывали и по какой причине некоторые считают, что это фейк, — в материале 360.ru.

«Как я люблю тебя» В ночь на 3 апреля у певицы Клавы Коки вышел новый альбом «Как я люблю тебя». На пластинке всего четыре трека, но все они — о любви к блогеру Диме Масленникову, о чем говорит обложка сборника. На коллаже серия из четырех фотографий, каждая из которых как бы иллюстрирует песни из альбома: На первом фото Клава и Дима просто стоят рядом, как будто это фото двух друзей. Она олицетворяет трек «Дружить в губы». Текст песни говорит о зарождающихся чувствах к другу;

На втором фото Дима тянется к Клаве, как будто хочет обнять. Вторая песня «В моем сердце» рассказывает об ответной любви лирических героев;

Третье фото — с поцелуем пары. В третьем лирическом треке, созвучном названию альбома, Клава признается в любви Диме;

На четвертом изображении Клава обнимает улыбающегося Масленникова. Последняя бонусная композиция «Я не отдам тебя никому» — это кавер на одноименную песню Кристины Орбакайте и Авраама Руссо.

Масленников репостнул пост Коки и написал: «Люблю (эмодзи сердечко) Клаву». Позднее молодые люди выложили в своих соцсетях посты, где оба признались, что Дима сделал Клаве предложение.

Мы с Клавой не встречаемся. Мы женимся! Дима Масленников

На счастливых кадрах Клава Кока показывает заветное кольцо на безымянном пальце правой руки. По всей видимости, Масленников сделал предложение артистке во время совместного отдыха на Лазурном берегу. Как начинались отношения Клавы Коки и Димы Масленникова Доподлинно неизвестно, когда Клава и Дима начали встречаться. Около восьми лет в медиапространстве они были просто друзьями: часто снимались вместе во влогах, мелькали друг у друга в социальных сетях. Интерес аудитории подогревался совместными походами в рестораны и на концерты. В итоге аудитория певицы и инфлюенсера начала их шипперить. Однако официально никто из них слухов о романе не подтверждал.

«Нас женят постоянно. Если кто-то хочет так говорить — пусть говорит, мы не против», — сказал Масленников в «Шоу Воли». На той программе блогер признался, что его сердце занято, а свою вторую половину он описывал как «самую лучшую, классную и любимую». Имя избранницы он оставил в секрете. Сама Клава говорила еще в январе 2025 года, что она свободна. «Сердечко свободно. Мужчины, звоните, пишите. Но, мужики, я уже не хочу за вас платить в ресторанах! Уже много заплатила. Нарциссы тоже в прошлом. И парни, которые хейтят меня за мою работу», — рассказала артистка в том же «Шоу Воли». Почему Клава Кова и Дима Масленников так долго скрывали отношения Слухи о романе Димы Масленникова и Клавы Коки ходили давно, и сами молодые люди, как мы уже говорили, подогревали эту теорию. Возможно, в какой-то момент певица и блогер действительно обратили внимание друг на друга благодаря своим поклонникам, а возможно, они действительно уже встречались.

Так почему же они скрывали отношения? Клава Кока, которая так отчаянно хотела серьезных отношений и семью и говорила об этом открыто, могла бояться влияния медиа на свои чувства. Ведь все ее прошлые романы заканчивались ничем отчасти из-за ее популярности. С другой стороны, переход от дружбы к романтическим отношениям мог проходить очень плавно и долго из-за нерешительности обоих, а еще и из-за их занятости. Не нужно забывать, что Клава и Дима очень много времени посвящают работе. Отношения Клавы Коки и Димы Масленникова — фейк? Певицу уже не первый раз подозревают в пиар-романах и фейковых отношениях. Надо сказать, что ее первыми серьезными отношениями был роман с Дмитрием Курышкиным, но через пять лет пара рассталась — помешала набирающая обороты популярность артистки. По словам Клавы, Дмитрий часто ревновал ее к коллегам по работе, чувствовал себя одиноко, пока она записывала песни, из-за чего пара просто перестала понимать друг друга. Вторые отношения с блогером Дмитрием Гордеем (да-да, это еще один Дима в судьбе Коки) продлились два года. Их Клава хотела скрыть, но роман рассекретил инфлюенсер и девушка была этим крайне недовольна. Молодые люди расстались, судя по всему, по инициативе артистки: она призналась, что в этом романе не было «любви и химии».

А вот отношения с Александром Повериным поклонники певицы считали чистой воды пиаром. Молодые люди познакомились на проекте «Сердце Клавы». Фанаты не верили в искренность Саши, думая, что он вместе с Клавой лишь отыгрывает условия контракта. Певица все отрицала и говорила: она настроена серьезно. Пара даже какое-то время жила вместе. Молодые люди расстались аккурат под выход нового альбома Клавы Коки. В нем она описала свои переживания из-за несчастной любви и несбывшихся мечтаний. Так сказать, монетизировала расставание. Флер девушки, которая не прочь раскрутить свое творчество через призму отношений, тянется за Клавой Кокой до сих пор. Именно по этой причине роман с Димой Масленниковым некоторым ее поклонникам показался тоже фейковым. Возможно, знаменитости намеренно так долго скрывали свои отношения, потому что их и вовсе не было? Они дружили, вместе появлялись в медиапространстве, а когда поняли, что их шипперят и это продается, придумали ход с помолвкой?

Эта теория подтверждается очередным альбомом: его выпустили ровно тогда, когда певица рассказывала о романе. Кроме того, накануне Кока в своих соцсетях подогрела интерес к музыкальной работе, написав: «Сегодня в 00:00 EP альбом о периоде, который изменил мою жизнь». В этот же день пара объявила о помолвке. Так сказать, убили двух зайцев одним выстрелом. Но, возможно, на этот раз чувства искренние? Время покажет. Сегодня же фанаты в соцсетях Клавы не очень доверяют паре: «Пока я не увижу свадьбу — не поверю»;

«Клава, клянись, что это правда»;

«Вы всем разобьете сердце, если это рофл (шутка — прим. ред);

«Если это сделано „на приколе“, то они безбашенные».