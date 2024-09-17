«Отправили на операцию». Бородина испугала поклонников неожиданным заявлением

Бородина заявила о проведении операции после похода в больницу

Телеведущая Ксения Бородина испугала подписчиков резким заявлением об операции. О процедуре звезда рассказала в Instagram*.

Она отметила, что сначала отправилась в больницу для планового осмотра и сдачи анализов. Однако врачи настояли на хирургическом вмешательстве.

«Пришла на чекап, я его делаю каждый год, а меня отправили на операцию», — заявила ведущая.

Также Бородина прикрепила к публикации свою фотографию. На ней брюнетка держала салфетки около глаз.

Позже, в беседе с изданием Super.ru, звезда призналась, что ей провели операцию на глазах, потому что была угроза отслоения сетчатки. Сейчас со знаменитостью все хорошо, но видит она еще плохо.

Ранее Бородина рассказала, что окончила психологический факультет МГУ. По ее словам, это было одним из лучших решений в жизни.

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