Ксения Бородина окончила МГУ

Телеведущая Бородина окончила факультет психологии МГУ с красным дипломом

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущая и блогер Ксения Бородина окончила психологический факультет МГУ. Своими эмоциями звезда поделилась на странице в социальной сети Instagram*.

В опубликованном ролике Бородина стоит напротив таблички факультета в мантии выпускника, держит в руках красный диплом и подкидывает в воздух академическую шапочку.

«Это было одним из лучших решений в моей жизни, когда я пошла учиться на психолога. Я узнала лучших преподавателей России, я получила колоссальные знания и останавливаться на достигнутом не собираюсь», — написала она.

По словам звезды, она продолжает учиться в другом институте, а также посещает интенсивы.

Ранее Бородина похвасталась покупкой квартиры в центре Москвы. Она добавила, что не в восторге от предстоящих ремонтных работ.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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