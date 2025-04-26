Отпевание Церетели прошло в тбилисской церкви

В церкви Божьей матери в Тбилиси состоялась церемония отпевания скульптора Зураба Церетели. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Гражданская панихида прошла в Музее современного искусства имени Церетели в Тбилиси в четверг и пятницу.

Церемония похорон начнется в 14:00, Церетели предадут земле рядом с супругой Инессой Андроникашвили в Дидубийском пантеоне.

Церетели скончался в ночь на вторник в окружении семьи в возрасте 91 года. Причиной смерти стала остановка сердца.

В храме Христа Спасителя в центре Москвы в среду прошло отпевание скульптора, там же прошла церемония прощания. На следующее утро гроб с телом Церетели прибыл в Тбилиси.

Президент России Владимир Путин заявлял, что память о Церетели сохранится в сердцах близких, друзей и учеников, а также всех почитателей самобытного и щедрого дарования.