«Отойдите в сторону». Долина нашла нового заступника

Хейтерам певицы Ларисы Долиной нужно отойти в сторону на фоне скандала вокруг квартиры и перестать требовать от нее вернуть деньги покупательнице Полине Лурье. Об этом в беседе с spb.kp.ru заявила телеведущая Яна Чурикова.

Она попросила оставить всех участников этой истории, ведь сейчас исход ситуации будет решаться в правовом поле.

«И любое слово может повлиять на исход этого дела. Давайте отойдем все в сторону и посмотрим, как все разрулится», — призвала Чурикова.

По словам телеведущей, только суд может поставить точку в произошедшем, а не соцсети. К тому же эмоциональные комментарии пользователей могут создать нежелательный фон в ходе юридических разбирательств.

Представители покупательницы квартиры Полины Лурье заявили, что за полтора года разбирательств Лариса Долина ни разу перед ней не извинилась, поэтому сложно поверить в искренность извинений, которые артистка произнесла на шоу «Пусть говорят».