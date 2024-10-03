«Относительно хорошо». Жена Ливанова прокомментировала состояние супруга

Актер Василий Ливанов находится в больнице и не хочет поднимать шумиху вокруг своего здоровья. Об этом 360.ru заявила его супруга, аниматор и постановщик анимационных фильмов Елена Ливанова.

«Он не хочет обсуждать свое состояние здоровья. Когда он захочет, тогда прокомментирует. Пока нет у него желания», — отметила она.

Жена артиста добавила, что пока не стоит беспокоиться за его состояние здоровья.

«[Состояние] относительно [хорошее] <…> От этой шумихи лучше никому не делается. Так что лучше подождать как-то спокойно, и все», — подчеркнула она.

В прессе появились сообщения о том, что Ливанова поместили в реанимацию. По данным Telegram-канала Baza, 89-летний актер находится в больнице в тяжелом состоянии.