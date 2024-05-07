«Открыла секрет вечной молодости». Хирург перечислила пластические операции Бородиной | 360°

07 мая 2024, 18:35
«Открыла секрет вечной молодости». Хирург перечислила пластические операции Бородиной
Хирург Оконская перечислила пластические операции телеведущей Бородиной
Пластическией хирург Юлия Оконская рассказала, какие вмешательства во внешность сделала ведущая Ксения Бородина. Об этом она сообщила изданию «Страсти».
По мнению врача, Бородина сделала множество инъекций у косметолога. Однако следов пластики на лице ведущей она не заметила.
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«Отсутствие сильных складок и заломов на лице, активной мимики говорит о ботулинотерапии. Форма подбородка за 10-15 лет существенно не изменилась. Но, возможно, филлеры в нижней трети лица отвечают за сохранение четкого и подтянутого овала», — подчеркнула она.
При этом ведущей удается сохранять баланс при обращении к специалистам, отметила Оконская.
«Телеведущая, кажется, открыла секрет вечной молодости и точно знает, как выглядеть значительно моложе своих лет. Все косметологические процедуры она использует, ориентируясь на принцип умеренности», — заключила хирург.
Ранее певица Валерия заявила, что боится пластических операций. По ее словам, найти грамотного хирурга очень сложно.
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