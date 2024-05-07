«Открыла секрет вечной молодости». Хирург перечислила пластические операции Бородиной | 360°

Знаменитости 07 мая 2024, 18:35 «Открыла секрет вечной молодости». Хирург перечислила пластические операции Бородиной Хирург Оконская перечислила пластические операции телеведущей Бородиной РИА «Новости»

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Пластическией хирург Юлия Оконская рассказала, какие вмешательства во внешность сделала ведущая Ксения Бородина. Об этом она сообщила изданию «Страсти».

По мнению врача, Бородина сделала множество инъекций у косметолога. Однако следов пластики на лице ведущей она не заметила.

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«Отсутствие сильных складок и заломов на лице, активной мимики говорит о ботулинотерапии. Форма подбородка за 10-15 лет существенно не изменилась. Но, возможно, филлеры в нижней трети лица отвечают за сохранение четкого и подтянутого овала», — подчеркнула она.

При этом ведущей удается сохранять баланс при обращении к специалистам, отметила Оконская.

«Телеведущая, кажется, открыла секрет вечной молодости и точно знает, как выглядеть значительно моложе своих лет. Все косметологические процедуры она использует, ориентируясь на принцип умеренности», — заключила хирург.

Ранее певица Валерия заявила, что боится пластических операций. По ее словам, найти грамотного хирурга очень сложно.