Отец шестилетней блогерши написал заявление в полицию на продюсеров дочери

Отец шестилетней блогерши и певицы заявил в полицию на продюсеров, которые занимаются раскруткой ребенка. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Заявление написал 34-летний Василь, у его дочери около 600 000 подписчиков в Tik Tok и 400 000 в Likee. В конце прошлого года он обратился в продюсерское агентство для развития карьеры ребенка как певицы. За раскрутку девочки у отца попросили круглую сумму — 400 000 рублей.

После перевода денег блогерша хоть и участвовала в проектах, но своих обещаний агентство все равно не выполнило. Продюсеры заявили, что продвижением займется команда сммщиков, однако рекламщики так и не взялись за раскрутку.

Позже отец снова заплатил агентству, на этот раз 650 000 за новую песню. Однако результат его не устроил. Мужчина попросил вернуть деньги, но продюсеры отказались. В итоге он обратился в полицию.

Ранее мать девочки-квадробера пожаловалась на Mia Boyka в полицию за публичное оскорбление дочери. По словам родительницы, девочке понадобилась помощь психолога после встречи с певицей.