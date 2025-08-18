Отец Шарлота объяснил, почему певца отправили в колонию общего режима

Певец Шарлот, осужденный на пять лет, будет отбывать наказание не в колонии-поселении, а в колонии общего режима. Как рассказал в интервью Super отец музыканта Валерий, причиной стали многочисленные нарушения режима.

«У него 19 нарушений: например, не держал руки за спиной. Другое — хранил майку в тумбочке. Еще одно — с кем-то не поздоровался», — пояснил он.

По словам отца, за два месяца после приговора артист уже четыре раза попадал в штрафной изолятор.

Он отметил, что отношения сына с окружающими людьми складываются по-разному: часть поддерживает его, часть — нет. При этом, по словам Валерия, конфликтов у Шарлота ни с руководством, ни с другими заключенными не возникало.

Ранее официально сообщалось, что ужесточение связано с «нарушениями режима и отрицательным влиянием на других заключенных».

В апреле стало известно, что Шарлота исключили из списка террористов и экстремистов.