Отец Киркорова попал в реанимацию после увлечения тибетской медициной

Отца певца Филиппа Киркорова Бедроса госпитализировали в тяжелом состоянии. Артист попал в реанимацию после увлечения тибетской медициной, сообщил Telegram-канал Mash .

В больницу 92-летний Киркоров попал 20 декабря. Мужчина жаловался на сильную одышку, и врачи выявили у него «двустороннюю пневмонию». Из легких звездного пациента откачали около литра жидкости.

По информации канала, певец не соблюдал рекомендации врачей и доверился сиделке, которая убедила его в эффективности тибетской медицины. Он делал прогревания, массаж, ставил пиявок и принимал травы. После отключения отопления в квартире артист промерз, и ему резко стало хуже.

Врачи выписали Киркорова из больницы и запретили ему снова увлекаться нетрадиционной медициной. Mash подчеркнул, что певец не может стоять и ходить без опоры и посторонней помощи.

Ранее ему запретили водить машину. По данным Mash, артист принимает препараты, среди побочных эффектов от которых значится несовместимость с вождением транспорта.