Отец Яниса Тиммы заявил, что сын хотел вернуться к бывшей жене. Но Седокова помешала

Певица Анна Седокова «не отпускала» своего бывшего мужа Яниса Тимму, который хотел закончить отношения с ней и вернуться к предыдущей супруге и сыну. Слова отца спортсмена на эту тему опубликовало издание Starhit.ru .

Друг покойного спортсмена Марк Пугачев провел совместный прямой эфир с его отцом Райтисом Тиммом. Он рассказал, что не одобрил выбор своего сына. О начале отношений с известной артисткой латвийский баскетболист рассказал ему весной 2019 года.

«Он позвонил ночью <…> и рассказал такую историю: мол, он был неверен Сане с какой-то там певицей. <…>Я ему говорю: слушай, что сделаешь, ну, с мужчинами так бывает, было так было, но ты Сане (Сана Оша, модель и бывшая жена Тиммы — прим. ред.) лучше не говори, будет больно человеку», — сказал Райтис.

После этого, по словам отца баскетболиста, Янис хотел закончить роман с певицей и вернуться в семью, но Седокова якобы не дала ему этого сделать. Когда спортсмен поехал на отдых с семьей в Грецию, она прилетела туда же.

«Она поперлась за ними, следовала везде. Уже тогда с ее стороны был расчет — забрать его. Я об этом толком не знал, и вот так получилось», — заявил отец Яниса Тиммы.

Ранее певица Анна Седокова оказалась в эпицентре скандала на популярном шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Она поссорилась с грузинским борцом Торнике Квитатиани, обвинившем ее нечестной игре и несоблюдении своих обещаний.