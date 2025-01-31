«Ненавидит женщин». Седокова оказалась в центре скандала на шоу «Выжить в Самарканде»

Седокова поссорилась с борцом Квитатиани на шоу «Выжить в Самарканде»

Певица Анна Седокова оказалась в эпицентре скандала на популярном шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Об этом сообщила «Газете.ru» пресс-служба телеканала ТНТ.

Шоу стартовало на телеэкранах 19 января. На проекте собрали самых ярких его участников и пригласили Седокову, которая в прошлом сезоне запомнилась как одна из самых скандальных участниц. Она тогда умудрилась настроить против себя всю команду еще в первый день.

В этом сезоне Седокова поссорилась с грузинским борцом Торнике Квитатиани, обвинившем ее нечестной игре и несоблюдении своих обещаний.

«Как мужчина грузин может сплетничать? Зачем он кричит на меня? Я не знаю, почему он так ненавидит женщин. Кто его так ранил? Или что?» — возмутилась артистка.

Другие участники команды их конфликт не поддержали.

Ранее в Казахстане зрители отказались приобретать билеты на концерт Седоковой, который должен был пройти через два месяца после смерти ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы.