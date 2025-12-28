Отец Елены Блиновской рассказал о буднях дочери в колонии

Отец Блиновской рассказал, что его дочь в колонии усердно трудится и много шьет

Отец Елены Блиновской, блогерши, которая сейчас отбывает наказание в колонии общего режима, Олег Останин рассказал о ее повседневной жизни в заключении. Комментарий опубликовал Telegram-канал «112» .

«Мужчина рассказал, что Елена упорно работает, а недавно заболела, ей даже пришлось пролежать в санитарной части три дня», — написали журналисты.

Условия содержания в колонии Блинову устраивают. Кровати там довольно удобные, отметил отец. С посещениями все сложно: родные приезжают раз в два месяца, и общение проходит через стекло с использованием телефона.

Ранее Mash сообщил, что после перевода Елены Блиновской в ИК-1 Владимира усилили досмотр. Теперь родственники заключенных стоят в очереди четыре часа. Особенно тщательно проверяют сим-карты, телефоны и медикаменты. В последние две недели количество обращений в колонию выросло на 40%. Правила остались неизменными, но одно изменилось — перевод Блиновской.