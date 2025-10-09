Отец Джигана опроверг развод сына с Оксаной Самойловой

Отец рэпера Джигана Александр Устименко прокомментировал новости о разводе сына с блогером Оксаной Самойловой. Об этом сообщил StarHit.

«Неправда», — ответил Устименко коротко на вопрос журналистов о возможном расторжении брака звездной пары.

Ранее стало известно, что Оксана Самойлова разводится с Джиганом. Жена рэпера подала заявление в мировой суд 6 октября.

Информацию в том числе публиковала пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. В публикации отметили, что в настоящее время вопрос о принятии иска к производству не решен.

Супруги пока не комментировали эту информацию.

В сентябре после 17 лет брака с женой развелся телеведущий Дмитрий Дибров. Пара разделила имущество в досудебном порядке. Дети остались жить с матерью. Инициатором развода стала Полина Диброва, у которой начался роман с бизнесменом Романом Товстиком.