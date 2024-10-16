Отец Децла рассказал, что сын рэпера выступал простив выпуска клипа «У всех на виду» с использованием ИИ

Отец Децла, продюсер Александр Толмацкий в беседе с НСН пояснил, что содержание нового клипа на песню его сына «У всех на виду» представлено как результат работы искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что этот ролик можно считать одной из первых серьезных творений, созданных с участием ИИ.

Также Толмацкий сообщил, что у него не возникло конфликтов по этому поводу с его экс-супругой Ириной, матерью Децла. По его словам, против использования ИИ для создания выступил его внук, Антоний Толмацкий.

Ранее сын рэпера утверждал, что продюсер не дал предварительного уведомления о выпуске песни, разработанной с помощью искусственного интеллекта. Он уточнил, что приблизительно год назад в семье обсуждался вопрос о создании такой композиции, и тогда как он, так и его бабушка Ирина выразили протест против этой идеи.

Антоний Толмацкий отметил, что подобные методы в музыке, включая синтез голоса исполнителя, крайне нежелательны, особенно учитывая репутацию музыканта и трагическую утрату, произошедшую совсем недавно.