Отель Софии Ротару в Крыму пришел в запустение

Принадлежащий Софии Ротару клубный отель «Вилла София», который стоит на набережной Ялты, пришел в запустение. О судьбе недвижимости украинской певицы сообщил сайт kp.ru .

После начала спецоперации Ротару прекратила гастролировать и переехала в свой особняк в киевском районе Конча-Заспа. Позже она уехала в Италию и начала распродавать свою недвижимость в России.

Вот только отель «Вилла София», ночь в котором когда-то стоила от 15 тысяч рублей, никто не покупает. Сын Ротару Руслан Евдокименко выставил мини-гостиницу за 25 миллионов евро.

Сейчас самая дорогая гостиница в Ялте постепенно приходит в запустение и уже выглядит сильно заброшенной. На стенах отеля появилось много трещин. Кроме того, упал бордюр, а железный замок затянуло паутиной.

Ранее общественники обратились к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой изъять особняк певицы Софии Ротару в Крыму. Его стоимость оценили в два миллиарда рублей.