Виллу Софии Ротару в Крыму предложили переделать под санаторий для участников СВО

Shot: виллу певицы Ротару за 2 млрд рублей в Крыму предложили национализировать

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Общественное движение «Ветераны России» обратилось к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой изъять особняк певицы Софии Ротару в Крыму. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, бывшая больница Роффе, построенная в XIX веке в Ялте, оказалась во владении артистки еще в 1996 году всего за 500 долларов. Здесь Ротару возвела бутик-отель «Вилла София». Сейчас его стоимость оценивается в два миллиарда рублей.

«Ветераны России» предположили, что певица купила здание с нарушением закона. Общественники попросили переделать виллу под госпиталь и санаторий для участников СВО.

Попытки национализировать отель идут с начала спецоперации. Сперва там предлагали сделать Дворец бракосочетания, но потом вопрос застопорился.

Ранее стало известно, что внучка Ротару начала встречаться с наследником одной из богатейших семей США. Его дедушка известен как основатель банковской корпорации MBNA Corporation.

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