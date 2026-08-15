Отчиму Коляна из «Реальных пацанов» вынесли приговор
В Пермском крае прошел суд над актером, предпринимателем, депутатом думы Осинского муниципального округа Арменом Бежаняном. Он сообщил на странице во «ВКонтакте», что получил 400 часов обязательных работ за нарушение правил пользования недрами.
Дело по статье «Нарушение правил охраны и использования недр» рассмотрел Осинский районный суд. Бежанян, руководящий компанией «Главное Осинское лесное хозяйство», не согласился с обвинениями.
«Запятая еще не поставлена. Хотя приговор в Осинском суде прозвучал — 400 часов общественных работ. За истечением срока давности эта мера применяться не будет», — сказал он.
Бежанян известен по роли отчима Коляна в сериале «Реальные пацаны». Он стал фигурантом уголовного дела из-за отклонения от проекта при строительстве. Ранее он заявился на участие в выборах в Госдуму от «Справедливой России».