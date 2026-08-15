Отчиму Коляна из «Реальных пацанов» вынесли приговор

В Пермском крае прошел суд над актером, предпринимателем, депутатом думы Осинского муниципального округа Арменом Бежаняном. Он сообщил на странице во «ВКонтакте» , что получил 400 часов обязательных работ за нарушение правил пользования недрами.

Дело по статье «Нарушение правил охраны и использования недр» рассмотрел Осинский районный суд. Бежанян, руководящий компанией «Главное Осинское лесное хозяйство», не согласился с обвинениями.

«Запятая еще не поставлена. Хотя приговор в Осинском суде прозвучал — 400 часов общественных работ. За истечением срока давности эта мера применяться не будет», — сказал он.

Бежанян известен по роли отчима Коляна в сериале «Реальные пацаны». Он стал фигурантом уголовного дела из-за отклонения от проекта при строительстве. Ранее он заявился на участие в выборах в Госдуму от «Справедливой России».