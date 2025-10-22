Поступившая в суд апелляционная жалоба Павла Прилучного на решение Головинского районного суда Москвы относится еще к июльским событиям. Об этом 360.ru сообщила адвокат артиста Оксана Даниелова.

«Обращение в силу процессуального закона случилось после того, как был в окончательной форме изготовлен судебный акт. Мы не регистрировали жалобу сегодняшним числом, это события июля», — сказала она.

Даниелова отметила, что у сына Прилучного и Муцениеце Тимофея была обида на мать, но на сегодняшний день она уже в прошлом. Споров о месте проживания мальчика больше нет.

«Мама — молодец, смогла наладить общение с сыном за указанное время. С конца июля он живет с мамой, все счастливы. У Павла нет намерений влиять на вопрос, отбирать ребенка», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Об иске 22 октября сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. В жалобе шла речь о соглашении об определении места жительства Тимофея и вопросе алиментов.