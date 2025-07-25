Суд поставил точку. Стало известно, кому достанется сын Прилучного и Муцениеце
Суд поставил точку в громком разбирательстве между звездными экс-супругами Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце. Инстанция 25 июля постановила, с кем будет жить 12-летний Тимофей. Подробности — в материале 360.ru.
Решение суда оказалось неожиданным с учетом того, что последние месяцы Прилучный настраивал сына против бывшей жены.
В последнее время подросток жил с отцом и его супругой Зепюр Брутян.
С кем остался жить Тимофей
Головинский суд Москвы вынес решение 25 июля, сообщили «Известия». Согласно вердикту инстанции, сын Прилучного и Муцениеце должен проживать с матерью.
На заседании присутствовали лишь представители сторон. Сами бывшие супруги в суд не явились. Адвокат Прилучного Оксана Даниелова после оглашения подтвердила итоги процесса СМИ.
«Сейчас сын бывших супругов Тимофей живет с матерью», — сообщили авторы материала.
От тихой свадьбы к громкому разводу
Павел и Агата познакомились на съемках популярного сериала «Закрытая школа» в 2010 году. Экранные чувства, которые артисты отыгрывали на проекте, переросли в реальные уже в 2011 году.
Через два года после актеры стали родителями — у них родился сын Тимофей. В 2016-м на свет появилась дочь Мия.
В 2019 году в СМИ просочилась информация, что накануне Нового года Павел избил Агату и не выпускал ее из дома. В дело вмешалась полиция. Пара не комментировала произошедшее, но незадолго до этих событий Прилучный и Муцениеце объявили о паузе в отношениях. Уже в 2020 году звезды сообщили об окончательном разрыве.
После развода дети остались с матерью. Однажды Тимофей погостил у отца, и к Агате уже не вернулся. При этом сам актер регулярно виделся с дочерью. Мать уверена, что Павел и его новая жена настраивали Тимофея против нее.
Сын не спешил встречаться с Агатой, а в ноябре отписался от нее в соцсетях. Поклонники предположили, что такое решение принял не сам мальчик, а его окружение. Актриса также не исключила своей вины в том, что сын не горит желанием с ней общаться. По словам Муцениеце, она была не готова к роли матери в 24 года, поэтому не стала идеальным родителем.
«Не смогла стать классной матерью для своего сына в первые годы его жизни, потому что была в шоке. Я боялась его», — говорила артистка в интервью блогеру Стасу Круглицкому.