От звезды сериала «Карпов» сбежала четвертая жена

Блогер, предпринимательница Анна Савельева ушла от актера Антона Батырева через восемь месяцев после рождения сына. Она сообщила об этом в Instagram*.

«Многие уже догадались. Да, я была вынуждена уйти и да, с маленьким ребенком. Многие „доброжелатели“ оказались правы. Люди не меняются. Терпение заканчивается», — написала девушка.

Савельева стала четвертой женой Батырева, известного ролями в сериалах «Карпов», «Пятницкий», «Отдел», «Шахта», Выжить после» и «Многодетство». Они познакомились на улице вскоре после развода мужчины с актрисой Евгенией Лозой, в 2023 году сыграли свадьбу и через год завели ребенка. Девушка занимается раскруткой блога и бренда трикотажа.

В марте о разводе объявили Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Они провели вместе почти 10 лет, обзавелись сыном и выпустили два сериала.

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