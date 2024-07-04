«От таких редко уходят». Юлия Савичева назвала причину мужских измен

Певица Юлия Савичева заявила, что мужчины не бросают работающих над собой женщин

Певица Юлия Савичева выразила мнение, что мужчины не бросают самодостаточных и работающих над собой женщин. Слова артистки передал Telegram-канал «Звездач» .

На фоне скандала вокруг развода певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым Савичевой задали вопрос о том, каким женщинам, по ее мнению, не изменяют мужчины.

«Прежде всего, не важно, мужчина или женщина, ты должен быть самодостаточным, себя уважать, любить себя и принимать таким, какой ты есть. От таких редко уходят, если ты будешь над собой постоянно работать, над своей головой, внутренним состоянием, все будет хорошо», — ответила она.

О разводе Алсу и Абрамова стало известно в конце мая. Певица намекнула, что разлучницей могла стать модель Анастасия Решетова. Она назвала соперницу девушкой с низким социальным статусом.