«Останется с пробитым дном». Киркоров пожаловался, что Ивлеева обозвала его крысой

Анастасия Ивлеева не извинилась перед Филиппом Киркоровым за «голую вечеринку». Об этом артист рассказал в рамках YouTube-шоу Fametime TV .

«Ивлеева выпустила крысиные сережки — еще и меня назвала крысой. Странный человек, конечно!» — заявил Киркоров.

По словам музыканта, он не испытывает к Ивлеевой ни злобы, ни вражды, однако разочарован ее поведением и уверен, что она «останется внизу с пробитым дном».

Артист уточнил, что попал на «голую вечеринку», потому что хотел сделать ответный жест. Однажды Ивлеева помогла ему, когда срочно потребовалась актриса для съемки клипа. Позже он пообещал посетить мероприятие. Киркоров добавил, что не был осведомлен о деталях праздника и пришел ненадолго.

Певец подчеркнул, что простил Ивлееву, а также заметил, что после скандала почистил свою телефонную книгу.

Киркоров ранее сообщил, что из-за него Ивлеева лишилась роли в новогоднем фильме «Небриллиантовая рука».