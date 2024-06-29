«Осталось самой привыкнуть». Хилькевич официально сменила имя дочери
Актриса Хилькевич: опека разрешила сменить имя младшей дочери
Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич официально сменила имя младшей дочери. Об этом она рассказала в видео, которое выложила в социальную сеть Instagram*.
«Нам дали распоряжение на получение свидетельства с новым именем. Едем отмечать», — уточнила Хилькевич.
На кадрах артистка очень радуется, садится к супругу в автомобиль и сообщает, что младшую дочь теперь можно называть новым именем.
«Ну ей нравится, красиво. Идет ей!» — отметила актриса.
Она также поделилась с подписчиками фотографией с дочкой, указав ее новое имя.
«Осталось самой привыкнуть», — подписала Хилькевич.
Ранее актриса Анна Хилькевич объяснила, зачем решила сменить имя пятилетней дочери. По ее словам, девочка до двух лет называла себя по-другому.
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