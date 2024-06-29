«Осталось самой привыкнуть». Хилькевич официально сменила имя дочери

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич официально сменила имя младшей дочери. Об этом она рассказала в видео, которое выложила в социальную сеть Instagram*.

«Нам дали распоряжение на получение свидетельства с новым именем. Едем отмечать», — уточнила Хилькевич.

На кадрах артистка очень радуется, садится к супругу в автомобиль и сообщает, что младшую дочь теперь можно называть новым именем.

«Ну ей нравится, красиво. Идет ей!» — отметила актриса.

Она также поделилась с подписчиками фотографией с дочкой, указав ее новое имя.

«Осталось самой привыкнуть», — подписала Хилькевич.

Ранее актриса Анна Хилькевич объяснила, зачем решила сменить имя пятилетней дочери. По ее словам, девочка до двух лет называла себя по-другому.

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