Звезда сериала «Универ» решила сменить имя пятилетней дочери

Актриса Хилькевич подала документы на смену имени пятилетней дочери Марии

Belkin_Aleksey/news.ru
Фото: Belkin_Aleksey/news.ru/Global Look Press

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич решила сменить имя своей пятилетней дочери. На странице в социальной сети Instagram* актриса опубликовала видео, как она заполняет документы в органах опеки.

Знаменитость отметила, что это необходимо сделать до того, как девочка пойдет в школу.

«Во-первых, когда она была маленькой, она где-то до двух лет называла себя Аней. Во-вторых, все имена в нашей семье начинаются на букву „А“», — объяснила актриса.

По ее словам, у дочки началась истерика, так как она тоже захотела, чтобы ее имя начиналось на первую букву алфавита. В связи с этим, девочку решили назвать Анна-Мария.

Хилькевич добавила, что уже начала подбирать имя для будущего ребенка и тоже на букву «А». Она воспитывает двух дочерей от бизнесмена Артура Волкова.

Недавно актриса провела гендер-пати. Торт для мероприятия обошелся ей в миллион рублей.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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