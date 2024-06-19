Звезда сериала «Универ» решила сменить имя пятилетней дочери
Актриса Хилькевич подала документы на смену имени пятилетней дочери Марии
Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич решила сменить имя своей пятилетней дочери. На странице в социальной сети Instagram* актриса опубликовала видео, как она заполняет документы в органах опеки.
Знаменитость отметила, что это необходимо сделать до того, как девочка пойдет в школу.
«Во-первых, когда она была маленькой, она где-то до двух лет называла себя Аней. Во-вторых, все имена в нашей семье начинаются на букву „А“», — объяснила актриса.
По ее словам, у дочки началась истерика, так как она тоже захотела, чтобы ее имя начиналось на первую букву алфавита. В связи с этим, девочку решили назвать Анна-Мария.
Хилькевич добавила, что уже начала подбирать имя для будущего ребенка и тоже на букву «А». Она воспитывает двух дочерей от бизнесмена Артура Волкова.
Недавно актриса провела гендер-пати. Торт для мероприятия обошелся ей в миллион рублей.
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