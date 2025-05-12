Скончавшаяся вдова режиссера Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова хорошо осознавала, рядом с кем живет. Она вложила много сил и энергии в гениального супруга, сообщила в беседе с 360.ru народная артистка России Светлана Аманова.

Актриса рассказала, что в последнее время общалась с дочерью Гребешковой Оксаной, та делилась о самочувствии матери. Аманова отметила, что Нина Гребешкова прожила красивую, насыщенную и интересную жизнь, она была талантливой актрисой, любящей матерью и бабушкой.

«И сколько она вложила сил, энергии, души и сердца, живя рядом с гениальным Гайдаем. Она это все прекрасно осознавала, кто с ней рядом находится, и во всем его поддерживала, помогала и создавала определенные условия, чтобы он мог работать, творить. И это заслуживает преклонения, почтения и уважения», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Аманова добавила, что они с Гайдаем и Гребешковой дружили после совместной работой над фильмом. Актриса отметила, что Нина Гребешкова болела, лежала в больнице. Ее пытались спасти, но не смогли.

«Конечно, это был такой ужас потери», — заключила Аманова.

Вдова Гайдая скончалась в возрасте 95 лет. Артистку похоронят на Кунцевском кладбище в Москве 14 мая.