Галкин продал редкий Bentley

Галкин избавился от редкого Bentley Arnage, которым владел с 2003 года

Юморист Максим Галкин* продал редкий премиальный автомобиль Bentley, которым владел с 2003 года. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Речь идет о Bentley Arnage 2000 года выпуска с двигателем объемом 6,75 литра. В марте 2025 года машину выставили на продажу, у нее сменился собственник и государственный регистрационный номер.

Стоимость такого автомобиля варьируется от 2,3 до 4,5 миллиона рублей. Всего в настоящее время в России продается четыре подобных подержанных автомобиля.

Компания Bentley с 1998 по 2005 год выпустила около четырех тысяч Arnage с двумя вариантами двигателей, среди которых 200 — в особом исполнении с учетом пожеланий заказчика.

Тем временем долг Галкина* за электричество в доме в деревне Грязь превысил 500 тысяч рублей. Дело о принудительном взыскании рассмотрит Черемушкинский суд Москвы.

*Внесен в список иностранных агентов.