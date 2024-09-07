Муж Бакальчук сообщил об остановке строительства складов Wildberries по РФ и СНГ

Строительство складов Wildberries приостановлено не только в России, но и в странах СНГ. Об этом в Telegram-канале сообщил сооснователь компании Владислав Бакальчук.

«На фоне катастрофической нехватки складских помещений, от которой страдают и продавцы, и покупатели маркетплейса, остановка строительства — чудовищная ошибка. Дефицит мест хранения вызовет рост затрат селлеров на приемку, увеличит время доставки товаров и падение доходов компании», — заявил Бакальчук.

Wildberries прекратил перечислять деньги подрядчикам, занятым в строительстве складских помещений на сумму около одного миллиарда рублей. Бакальчук отметил, что причины такого решения не известны.

В ООО РВБ заявили, что контрактные обязательства «ВБ Девелопмент» могут передать другому подрядчику. «ВБ Девеломент» не выполняет свои обязательства по ранее заключенным договорам, заявили в объединенной компании.