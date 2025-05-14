Оскароносный сценарист «Бонни и Клайда» Роберт Бентон скончался в Нью-Йорке

Режиссер и сценарист Роберт Бентон скончался в Нью-Йорке в возрасте 92 лет. Некролог опубликовала газета The New York Times .

Смерть сценариста подтвердила его давняя помощница и менеджер Мариса Форзано.

Бентон известен как сценарист культового фильма «Бонни и Клайд» и режиссер «Крамер против Крамера». За последний он получил в 1980 году первые два «Оскара» — за работу в качестве режиссера и сценариста. Третий «Оскар» через пять лет Бентону вручили за сценарий к картине «Место в сердце», в котором он также выступал и режиссером. Последней работой Бентона стал фильм 2007 года «Праздник любви». В последнее время Бентон работал над своими мемуарами.

Супруга режиссера скончалась в 2023 году, у них остался сын, Джон Бентон.

В среду в Москве на Кунцевском кладбище будут хоронить российскую актрису, вдову режиссера Леонида Гайдая Нину Гребешкову. Артистка умерла в возрасте 95 лет.