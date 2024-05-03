«Ощущение замирания сердца». Ивлеева рассказала о поездке в Донбасс | 360°

Знаменитости 03 мая 2024, 11:29 «Ощущение замирания сердца». Ивлеева рассказала о поездке в Донбасс Блогер Анастасия Ивлеева посетила Донбасс в свой день рождения Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

Читать 360 в

Телеведущая Анастасия Ивлеева побывала в Донбассе. В беседе с блогером и ресторатором Андреем Третьяковым на его YouTube-канале она рассказала, что в свой день рождения посетила несколько городов и линию боевого соприкосновения.

«Я не стала это афишировать. Во-первых, я согласна с тем, что Донбасс — это не прачечная. Во-вторых, для меня это довольно интимный момент, поскольку я ответственно и тонко к этому подходила. Мне было очень важно поехать самостоятельно без подсвечивания в СМИ, чтобы выстроить впечатления, понять свои ощущения и познакомиться с регионами, с людьми, которые там проживают», — заявила она.

Реклама

Ивлеева призналась, что в преддверии поездки прокручивала различные сценарии в голове, но на деле страха оказалось меньше всего.

«Я помню, было ощущение замирания сердца», — сказала она.

Блогер отметила, что ее не оставил равнодушной полуразрушенный Мариуполь, который сейчас восстанавливают из руин.

«Была под большим впечатлением», — пояснила она.

Телеведущая пояснила, что ей удалось побывать на линии соприкосновения. Там она в течение 15 минут молча стояла и слушала звуки боевых действий. По словам блогера, находясь в километре от фронта, она осознала, что люди постоянно живут в боевых условиях, ходят в магазин и по своим делам под звуки стрельбы и бомбежки.

На днях Ивлеева решила обнулить свои блоги в соцсетях и удалить весь контент. Она стала размещать посты только в Telegram-канале.