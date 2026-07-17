«Ощущение, что я погуляла»: Лиза Моряк ответила на слухи о сходстве дочери с Прилучным

Жена режиссера Сарика Андреасяна актриса Лиза Моряк ответила на комментарии поклонников о сходстве ее младшей дочери с актером Павлом Прилучным. Соответствующее видео она опубликовала в Instagram*.

Подписчики заметили, что девочка со светлыми глазами и волосами больше напоминает Прилучного, чем мужа актрисы. Моряк опровергла слухи о возможном романе.

«Если бы у нас с Прилучным была такая коллаборация, поверьте, вы бы первыми узнали об этом. Но все мои творения — результат творческой деятельности с Сариком Андреасяном», — подчеркнула она.

Актриса призналась, что они с мужем сами не понимают, почему у двух брюнетов родилась блондинка. Она ждет, когда волосы дочери потемнеют, потому что испытывает неловкость на прогулках.

«Есть ощущение, что я все-таки погуляла на стороне, но это не так», — добавила Моряк.

Ранее подписчики призвали актрису перестать рожать.

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