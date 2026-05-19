Актрису Лизу Моряк в соцсетях призвали перестать рожать

Подписчик актрисы Лизы Моряк призвал звезду больше не рожать. Такой комментарий пользователь Сети оставил под ее постом в Instagram*.

Недавно 30-летняя актриса и ее муж режиссер Сарик Андреасян узнали пол будущего ребенка. Приятными новостями артистка поделилась в соцсетях, опубликовав кадры с гендер-пати. Это уже третья беременность звезды, супруги воспитывают двух дочерей и давно хотели сына. На этот раз будет мальчик.

Звезда забеременела вскоре после появления на свет младшей дочери. Поклонники в комментариях предположили, что теперь ей уже не придется рожать каждый год.

«Вообще-то я не рожала в 2024-м. Я рожала в 2023-м, в 2025-м, рожу в 2026-м. Сарик, мне говорят, что можно прекращать рожать каждый год, чтобы я перестала быть твоей рабыней», — ответила Моряк одному из комментаторов.

Ранее Лиза Моряк рассказала, как ее брак с Сариком Андреасяном повлиял на карьеру в кино. Знаменитости не только построили семью, но и создали творческий союз. Нередко звезда исполняет главную женскую роль в работах супруга.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.