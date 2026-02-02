Долина расплакалась на финальных песнях концерта в Домодедове

Народная артистка России Лариса Долина не сдержала слез, исполняя финальные песни на большом сольном концерте в Домодедове. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Выступление «Юбилей в кругу друзей» стало первым большим сольным концертом певицы в этом году. Предпоследней в программе прозвучала песня «Момент истины». Долина исполнила ее особенно проникновенно, а после финальной строчки «боже, дай мне силы» опустила микрофон, приложила руку к сердцу и посмотрела вверх, стараясь сдержать эмоции.

Зрители поддержали артистку аплодисментами и криками «Браво!». Несколько поклонников подошли к сцене, чтобы вручить ей алые и белые розы.

Заключительной песней концерта стала композиция «Стена», которую журналисты назвали знаковой в судьбе певицы.

«Я справляюсь со стеной, пока вы все со мной…», — пропела Долина.

Зрители подняли фонарики, зал осветился сотнями огней. На словах «пока вы все со мной» Долина снова расплакалась, после чего зал встал и несколько минут аплодировал.

Сольный концерт «Юбилей в кругу друзей» в Домодедове прошел при полном аншлаге. Заполняемость зала, сообщил представитель певицы, превысила 95%.