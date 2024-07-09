«Организм не реагирует». Кологривый раскрыл детали постельной сцены с Самбурской

Кологривый заявил, что не испытывал напряжения в постельной сцене с Самбурской

Фото: РИА «Новости»

Актер Никита Кологривый заявил, что не испытывал сексуальное напряжение во время съемок эротических сцен с коллегой Настасьей Самбурской. Подробности съемок он рассказал на шоу рэпера Басты «Вопрос Ребром» на YouTube-канале.

«В этот момент ты вообще не реагируешь никоим образом сексуально. У тебя организм не реагирует ни на что, потому что вокруг тебя куча народа, тебе режиссер говорит: „Не гладь ее там, руку выше!“» — поделился Кологривый.

По его словам, он больше думал о сцене и о том, как это выглядит на камеру. Актер отметил, что во время постельных сцен пытается добиться достоверности.

Ранее Кологривый признался, что лишился ролей после дебоша в новосибирском кафе. Из-за выходки актеру пришлось провести за решеткой семь суток. За это время, по его словам, он переосмыслил свое поведение.

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