Орбан назвал Норриса другом и вспомнил о его визите в Будапешт

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил соболезнования в связи со смертью Чака Норриса. Он назвал актера своим другом и вспомнил, как тот посещал Будапешт в 2018 году. Об этом он написал в соцсети Facebook*.

«Прощай, друг!» — написал Орбан.

Он опубликовал видео встречи с Норрисом в Будапеште в 2018 году. Встреча состоялась в рамках благотворительного проекта. В ролике Орбан везет Норриса на тренировку сотрудников венгерского антитеррористического центра. Он рассказывает, что вырос в деревне, называет себя уличным бойцом и отмечает, что Норрис и его отец принадлежат к поколению самых крепких людей, которые достигли высшего уровня защиты других.

Орбан ранее признавался в соцсетях, что Норрис был его кумиром в детстве.

Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис скончался на 87-м году жизни. Незадолго до смерти его госпитализировали.

