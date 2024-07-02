Орбакайте вспомнила слова Пугачевой на сцене в Израиле

Орбакайте обратилась к Пугачевой со сцены в Израиле

Фото: РИА «Новости»

Певица Кристина Орбакайте исполнила на своем концерте в Израиле одну из композиций Аллы Пугачевой. Также она обратилась к ней со словами поддержки, сообщил «Московский комсомолец».

«Я хочу, чтобы вся злоба людская ушла только в ритмы музыки, а нам с вами осталось только мирное небо над головой и счастливые, здоровые дети», — процитировала Орбакайте свою мать.

При этом она добавила, что эта фраза звучала совсем по другому поводу и Пугачева произнесла ее давно.

Также артистка заявила, что хочет, чтобы «мама нас услышала». В этот момент на большом экране показывали архивные видеоролики с Пугачевой. Некоторые зрители подпевали исполнительнице.

В комментариях под видео в соцсетях пользователи обратили внимание, что Орбакайте выступала в Израиле перед полупустым залом. Некоторые подчеркнули, что после «Крокус Сити Холла» с его шеститысячной вместимостью певице пришлось перейти на маленькие ДК.

Певица анонсировала тур по Израилю «The best» еще в мае. Она посетит четыре города, включая Тель-Авив.

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