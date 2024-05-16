Кристина Орбакайте отправится в тур по Израилю | 360°

16 мая 2024, 14:33
Кристина Орбакайте отправится в тур по Израилю
Певица Орбакайте анонсировала тур по Израилю в июне
Певица Кристина Орбакайте решила отправиться в тур по Израилю. Об этом она сообщила в своих соцсетях.
«Израиль, до скорой встречи!» — написала артистка.
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Тур будет называться «The best» («Лучшее»). Скорее всего, Орбакайте представит свои главные хиты. Концерты состоятся в четырех городах, в том числе — в Хайфе и Тель-Авиве.
Поклонники звезды предположили, что еще одной целью поездки артистки станет встреча с матерью, певицей Аллой Пугачевой. По слухам, Примадонна вернулась в Израиль с Кипра.
Орбакайте также отправится в тур по Америке и Канаде. Концерты состоятся осенью. В рамках тура певица посетит Ванкувер, Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Майами и другие города.
Недавно Орбакайте решила помочь своему сыну, Никите Преснякову, собрать полный зал в США. Она сделала ему рекламу и рассказала о специальных скидках на билеты на его предстоящие концерты. Стоимость билетов снизили на 20%.
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