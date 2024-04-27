Продюсер усомнился в успехе карьеры внука Пугачевой в США | 360°

Культура 27 апреля 2024, 17:43 Продюсер усомнился в успехе карьеры внука Пугачевой в США Продюсер Бабичев усомнился, что карьера певца Преснякова в США будет успешной Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press

Читать 360 в

Продюсер Евгений Бабичев усомнился в успехе внука известной исполнительницы Аллы Пугачевой Никиты Преснякова в Соединенных Штатах. Об этом он сообщил порталу News.ru.

По мнению Бабичева, на американском рынке сложилась высокая конкуренция.

Реклама

«Я знаю, что Никита Пресняков пытается построить карьеру и клипмейкера, и режиссера в США. Но это большая страна. Приходится жить от проекта к проекту, а кушать, как говорится, хочется каждый день», — отметил он.

По мнению продюсера, связи и возможности его звездной семьи могли бы оказаться намного более ценными для Преснякова в России. Бабичев также предположил, что музыкант вернется на родину, если его карьера в США закончится плачевно.

Ранее стало известно, что внук Пугачевой поедет в гастрольный тур по США со своей рок-группой. По словам артиста, во время его прошлого выступления в Лос-Анджелесе зал был полностью заполнен.