Кристина Орбакайте отправилась с мужем в романтический отпуск | 360°

Знаменитости 08 мая 2024, 12:24 Кристина Орбакайте отправилась с мужем в романтический отпуск Певица Кристина Орбакайте с мужем отправились в отпуск на Капри РИА «Новости»

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Певица Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым отправились в отпуск в Италию. Артистка выложила в соцсетях снимок из ресторана на острове Капри.

Певица надела черное кожаное платье и аксессуары и очки в цвет. На фотографии она предстала в объятиях супруга.

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«Открываем май–май-май на Капри! Всем любви и мира!» — подписала фото Орбакайте

Артистка также показала поклонникам вид на Тирренское море из номера своего отеля. Видео она сопроводила песней Beautiful Life.

На отдых супруги отправились вдвоем. Дочь певицы Клавдия осталась в США.

Сейчас Кристина Орбакайте готовит осенний тур по 10 городам США и Канады. Однако певица, уже дважды уезжавшая из России в Америку, готова вновь посетить страну для выступлений на частных мероприятиях. При этом гонорар артистки существенно вырос — до 5,5 миллиона рублей за концерт.