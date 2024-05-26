Орбакайте попросила божественной защиты в свой день рождения

Празднующая день рождения Орбакайте попросила защиты для своей семьи и работы

Певица Кристина Орбакайте, отметившая 25 мая свое 53-летие, обратилась к Богу в свой день рождения с просьбой о защите. Об этом сообщило издание StarHit .

«Господи, молю тебя послать ангелов для защиты моей семьи, моего дома, моей работы от вреда всякого зла», — написала она в личном блоге.

Последние месяцы артистке приходится нелегко. Пользователи Сети осуждают ее детей и мать, которые перебрались за границу. На праздничном концерте в честь 8 Марта она не попала в список исполнителей, выступающих в Кремле.

Сейчас певица живет в США, что также вызвало недовольство у российской общественности. Ее гастроли в стране были сорваны.

Бывший муж артистки Евгений Болдин вступился за нее, отметив, что ее критикуют незаслуженно. Он уверен, что она скоро вернется в Россию и продолжит здесь работать.

Ранее и сама Орбакайте опровергала слухи о своем переезда в США, отвечая журналистам, что она там просто живет.

Ранее Орбакайте анонсировала тур по Израилю, а осенью — по США и Канаде.