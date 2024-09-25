Орбакайте отказалась спеть с Авраамом Руссо

Shot: Орбакайте отказалась выйти на сцену с Авраамом Руссо в Дубае

Российская певица Кристина Орбакайте отказалась выступить на одной сцене с Авраамом Руссо в Дубае. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, артистов пригласили спеть дуэтом на частном мероприятии в ОАЭ в этом году. Заказчик планировал услышать их совместные песни «Любовь, которой больше нет» и «Просто любить тебя».

Однако во время концерта стало известно, что директор Орбакайте не согласовал с ней выступление с Руссо, из-за чего певица отказалась выступать и пела исключительно в одиночку.

Сам Авраам Руссо признался, что не общался с Орбакайте уже два года.

«У нас не было никаких контактов. Не знаю, где она, она занята своей жизнью, я своей, нигде не пересекаемся», — отметил он.

Ранее Орбакайте заявила, что в марте 2024 года дала последний концерт в России. Она пообещала вновь увидеться с поклонниками «в лучшей жизни».