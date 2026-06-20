Считавшуюся утраченной песню Виктора Цоя случайно нашли в Швеции

Запись песни Виктора Цоя «Дети минут», считавшейся утраченной, нашли в частном архиве в Швеции и планируют опубликовать 21 июня — в день рождения музыканта. Об удивительной находке сообщила KP.RU .

Композицию разыскал архивист Сергей Чубраев. Цой никогда не исполнял эту песню на концертах и не записывал в студии, поскольку в тексте есть насмешки над многими коллегами лидера «Кино» (Константином Кинчевым, Михаилом Борзыкиным и другими), а он не хотел испортить с ними отношения.

Долгое время считалось, что сохранился только текст. Уже в 2000-х Вячеслав Бутусов вместе с бывшим гитаристом «Кино» Юрием Каспаряном написал к нему новую музыку.

Однако Чубраев разыскал в Стокгольме дочь тогдашнего генконсула Швеции Сару Океррен, которая часто приезжала в Ленинград к отцу и дружила с местными музыкантами.

Океррен рассказала ему, что в 1988 году была на одной из вечеринок вместе с Цоем и музыкант исполнил эту песню для друзей. Она записала исполнение на плеер и спустя три десятка лет передала архивисту кассету. В студии запись оцифровали — и скоро песню сможет прослушать любой желающий.

В прошлом году на торги аукционного дома «Литфонд» в Санкт-Петербурге выставили текст песни «Спокойная ночь», написанный лично Цоем от руки. Уникальный лот оценили в миллион рублей.