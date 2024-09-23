Daily Mail: 70-летняя Опра Уинфри показала фигуру после похудения на «Оземпике»

Популярную американскую телеведущую Опру Уинфри сфотографировали на улицах Нью-Йорка. Она продемонстрировала фигуру после похудения с помощью препарата, применяемого для лечения сахарного диабета. Об этом написало издание Daily Mail .

Издание указало, что 70 летняя журналистка была одета в фиолетовую водолазку и брюки карго коричневого цвета.

Ранее телеведущая отрицала, что использовала для похудения «Оземпик», но призналась в этом в декабре 2023 года.

Бывшая участница Comedy Woman и телеведущая Екатерина Варнава напугала фанатов своей экстремальной худобой на фото. Ее заподозрили в приеме «Оземпика». По мнению поклонников, актриса выглядит крайне изможденной.