Популярную американскую телеведущую Опру Уинфри сфотографировали на улицах Нью-Йорка. Она продемонстрировала фигуру после похудения с помощью препарата, применяемого для лечения сахарного диабета. Об этом написало издание Daily Mail.
Издание указало, что 70 летняя журналистка была одета в фиолетовую водолазку и брюки карго коричневого цвета.
Ранее телеведущая отрицала, что использовала для похудения «Оземпик», но призналась в этом в декабре 2023 года.
Бывшая участница Comedy Woman и телеведущая Екатерина Варнава напугала фанатов своей экстремальной худобой на фото. Ее заподозрили в приеме «Оземпика». По мнению поклонников, актриса выглядит крайне изможденной.
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Опра Уинфри показала фигуру после похудения на «Оземпике»
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