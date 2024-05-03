«Почти идеальная форма». Тодоренко показала фигуру в белье после пятимесячной диеты | 360°

Знаменитости 03 мая 2024, 09:15 «Почти идеальная форма». Тодоренко показала фигуру в белье после пятимесячной диеты Телеведущая Регина Тодоренко показала фигуру после пяти месяцев работы над собой Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Телеведущая Регина Тодоренко поделилась успехами похудения. В своем Instagram* она разместила видео в нижнем белье, показав фигуру.

«Пять месяцев работы и наконец-то почти идеальная форма. Та, о которой мечтала! Но еще работать и работать», — написала она.

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Тодоренко станцевала перед камерой смартфона в комплекте нижнего белья Calvin Klein серого цвета. Несмотря на радость от достигнутых результатов, телеведущая призналась, что на этом не остановится и продолжит заниматься своим телом.

Недавно телеведущая Регина Тодоренко рассказала о проблемах с голосом. Медики порекомендовали артистке не разговаривать, чтобы связки пришли в норму.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.