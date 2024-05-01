«Опять напасть». Волочкову укусило насекомое на Мальдивах | 360°

Знаменитости 01 мая 2024, 18:59 «Опять напасть». Волочкову укусило насекомое на Мальдивах Анастасия Волочкова на Мальдивах пожаловалась на опухший глаз из-за укуса комара РИА «Новости»

Читать 360 в

Балерина Анастасия Волочкова продолжает рассказывать подписчикам о своем отдыхе на Мальдивах. Артистка пожаловалась в Instagram*, что ее на острове уже укусило насекомое.

Она записала видео, в котором пояснила, что комар укусил в веко. В результате она получила сильный отек. Теперь балерина переживает, что не сможет фотографироваться с опухшим глазом и радовать поклонников пляжными снимками.

Реклама

«У меня же была аллергия. На глаза, на какое-то цветение. Она длилась лет десять», — уточнила артистка.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала фанатам, что прилетела на Мальдивы не одна. При этом она не стала пока рассекречивать личность спутника, сохранив интригу.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.