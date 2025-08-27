Оперный певец Сергей Алексашкин умер в 73 года

Советский и российский оперный певец, народный артист России Сергей Алексашкин умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщила пресс-служба Мариинского театра, где талантливый бас проработал 36 лет.

Коллеги по сцене выразили глубокие соболезнования родным и близким артиста.

«Он запомнился благодарным зрителям не только как талантливый бас, но и как непревзойденный драматический актер», — отметили в пресс-службе театра.

Там подчеркнули, что на сцене Мариинского театра Алексашкин исполнил более четырех десятков партий, в каждой из которых он виртуозно перевоплощался, чтобы раскрыть героя, чем пленял зрителей по всему миру.

Певце ездил с гастролями по ведущим оперным театрам Европы, США, Австралии, Японии, Южной Кореи.

Блистал на сценах Метрополитен-оперы, театра Ла Скала, Королевского оперного театра Ковент-Гарден и сотрудничал с крупнейшими дирижерами современности.

О дате и месте прощания с народным артистом Мариинский театр пообещал сообщить позже.

В минувший вторник, 26 августа, стало известно о смерти иранского актера театра и кино, режиссера и продюсера Мердада Фалахаджера.

Он скончался от рака, который врачи обнаружили у него во время предварительного обследования перед имплантацией зуба. Актер решился на химиотерапию, но она ему не помогла.