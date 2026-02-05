Опера оказалась побоку. Нетребко вывели на чистую воду после ЛГБТ-тусовки в Париже

Певица Нетребко встретилась в Париже с Григорьевым-Аполлоновым и Синяком

Оперная певица Анна Нетребко закрыла бизнес в России и окончательно обосновалась в Европе. Разорвав последнюю связь с родиной, она встретилась в Париже с яркими представителями ЛГБТ*. Фотографии со званого ужина опубликовал в Facebook** блогер Сергей Григорьев-Аполлонов.

После отъезда из России и осуждения СВО певица перестала давать концерты на родине. В последнее время она активно гастролирует в Европе, хотя ее выступления часто вызывают у жителей споры и протесты.

По информации телеграм-канала Baza, от бизнеса в России Нетребко избавилась 26 января. После закрытия ИП певица появилась в Париже, куда ее пригласили для исполнения сольной партии в опере «Бал-маскарад» Джузеппе Верди.

Также она посетила богемную тусовку вместе с яркими представителями ЛГБТ* — Сергеем Григорьевым-Аполлоновым и Игорем Синяком, что вызвало шквал критики в комментариях. Многие пользователи назвали богемную тусовку реальным уровнем Нетребко после отъезда из России.

«Да какая парижская опера? Она теперь звезда местных нетрадиционных тусовок, уже тусит с Синяком и его дружком, пришла дива к успеху», — написала Tatyana S.

Нетребко открыла бизнес в сфере исполнительских искусств в Петербурге в 2021 году. Решение о закрытии ИП она приняла после того, как задолжала налоговой более 50 тысяч рублей.