Опера оказалась побоку. Нетребко вывели на чистую воду после ЛГБТ-тусовки в Париже
Певица Нетребко встретилась в Париже с Григорьевым-Аполлоновым и Синяком
Оперная певица Анна Нетребко закрыла бизнес в России и окончательно обосновалась в Европе. Разорвав последнюю связь с родиной, она встретилась в Париже с яркими представителями ЛГБТ*. Фотографии со званого ужина опубликовал в Facebook** блогер Сергей Григорьев-Аполлонов.
После отъезда из России и осуждения СВО певица перестала давать концерты на родине. В последнее время она активно гастролирует в Европе, хотя ее выступления часто вызывают у жителей споры и протесты.
По информации телеграм-канала Baza, от бизнеса в России Нетребко избавилась 26 января. После закрытия ИП певица появилась в Париже, куда ее пригласили для исполнения сольной партии в опере «Бал-маскарад» Джузеппе Верди.
Также она посетила богемную тусовку вместе с яркими представителями ЛГБТ* — Сергеем Григорьевым-Аполлоновым и Игорем Синяком, что вызвало шквал критики в комментариях. Многие пользователи назвали богемную тусовку реальным уровнем Нетребко после отъезда из России.
«Да какая парижская опера? Она теперь звезда местных нетрадиционных тусовок, уже тусит с Синяком и его дружком, пришла дива к успеху», — написала Tatyana S.
Нетребко открыла бизнес в сфере исполнительских искусств в Петербурге в 2021 году. Решение о закрытии ИП она приняла после того, как задолжала налоговой более 50 тысяч рублей.
*Движение ЛГБТ признанно экстремистским и запрещено в РФ.
** Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена