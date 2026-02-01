Анна Нетребко закроет свой бизнес в России

Народная артистка России Анна Нетребко решила закрыть ИП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

Нетребко открыла предпринимательство в сфере исполнительских искусств в Петербурге в 2021 году. В 2025 году стало известно, что оперная певица задолжала налоговой более 50 тысяч рублей по социальным взносам. Чтобы избежать дальнейших платежей, она решила закрыть бизнес.

С 2006 года Нетребко имеет двойное гражданство — российское и австрийское. После начала СВО она перестала выступать в России и осудила проведение спецоперации.

Ее концерты за рубежом также вызывают споры: в сентябре 2025 года выступление в Лондоне состоялось, несмотря на протесты британских парламентариев, что позже раскритиковала супруга президента Украины.

Споры вокруг Нетребко разгорелись и в ноябре во время концерта в Швейцарии.