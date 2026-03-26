OnlyFans-модель назвала футболиста «Арсенала» своим самым крупным клиентом

Модель OnlyFans Софи Рейн назвала своим крупнейшим клиентом футболиста лондонского «Арсенала» и сборной Швеции Виктора Дьекереша. Спортсмен якобы потратил почти 4,5 миллиона долларов на платный контент. Об этом написала SportsDunia .

История быстро разошлась по соцсетям после того, как Рейн рассказала о самых щедрых клиентах. При этом она не представила никаких документов или других подтверждений своих слов, из-за чего пользователи усомнились в достоверности заявления.

Одни посчитали, что модель могла сделать это для привлечения внимания, а другие тем временем стали активно обсуждать озвученную сумму. Представители футболиста ситуацию пока не комментировали. Сама Рейн допустила, что футболист может подать на нее в суд.

Ранее другая скандальная порнозвезда и OnlyFans-модель Бонни Блю предложила всем футболистам «Манчестер Юнайтед» заняться с ней сексом после их проигрыша команде «Брайтон» в Кубке Англии.