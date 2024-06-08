Онколог рассказал, грозит ли детям Заворотнюк рак мозга

Онколог Черемушкин: детям умершей от рака Заворотнюк не нужно бояться болезни

Детям умершей от рака мозга актрисы Анастасии Заворотнюк не стоит опасаться этого заболевания и заранее проходить какие-либо диагностики. Об этом врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал изданию Teleprogramma.pro.

«Глиобластома — редкая патология, в отношении которой никакого наследования не доказали. То, что заболела актриса, является случайностью», — сказал он.

По словам врача, существует определенная предрасположенность, связанная с особенностями формирования мозга или возможными ошибками в генетическом плане. Например, у плода в утробе на каком-то этапе происходит сбой, после чего клетки структурно меняются.

Черемушкин отметил, что если не выявлено, что повреждения кодируются в половых клетках и передаются по наследству, то у конкретного человека это считается мутацией. Поэтому опасаться онкологического заболевания бессмысленно, добавил врач.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая после пяти лет борьбы с раком мозга. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.